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Умерла легендарная советская разведчица Гоар Вартанян

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17:55   25 Ноября 2019
Россия

Туристы из Сирии смогут посетить Крым в рамках программы социальной реабилитации

Туристы из Сирии смогут посетить Крым в рамках программы социальной реабилитации

Туристы из Сирии смогут посетить Крым в рамках программы социальной реабилитации, рассказала глава Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

По словам Серовой, сейчас в Крым прибыла бизнес-делегация из Сирии, членам которой провели экскурсию, показали полуостров и ознакомили с рядом достопримечательностей. Кроме того, они поучаствовали в круглом столе «Диалог бизнеса Крым – Сирия: развитие торговых отношений».

Как отмечает Наталья Серова, граждане Сирии смогут посетить Крым не только для отдыха, но социальной реабилитации. Уже сейчас стороны работают над программой для детей и подростков. 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике создают рабочую группу для решения вопроса с пробками, а главной проблемой в этой теме является Ялта, так как если не решить вопрос в ближайшее время, то в пробках там можно провести более трех часов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #крым #туризм #общество

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