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 Ювелирные гарнитуры XVIII века стоимостью в сотни миллионов евро украили из музея Дрездена

Ювелирные гарнитуры XVIII века стоимостью в сотни миллионов евро украили из музея Дрездена
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 Ювелирные гарнитуры XVIII века стоимостью в сотни миллионов евро украили из музея Дрездена

Ювелирные гарнитуры XVIII века стоимостью в сотни миллионов евро украили из музея Дрездена
18:05   25 Ноября 2019
Весь мир

Ювелирные гарнитуры XVIII века стоимостью в сотни миллионов евро украили из музея Дрездена

Ювелирные гарнитуры XVIII века стоимостью в сотни миллионов евро украили из музея Дрездена

Грабители вынесли из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене бриллиантовые гарнитуры XVIII века. Об этом рассказала директор  Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн в понедельник, 25 ноября.

По ее словам, злоумышленника интересовала конкретная витрина. На ней выставлялись три ювелирных гарнитура, в том числе бриллиантовый. Акерманн отметила, что на черном рынке такие драгоценности не продать из-за их известности.

Грабители могут разобрать гарнитуры и продать их частями

«Зеленый свод» — бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, ныне музей.

Ранее таблоид Bild писал, что общая сумма украденных драгоценностей — около миллиарда евро. По данным газеты, преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, обесточив несколько крупнейших музеев в центре Дрездена.

После этого несколько человек забрались через окно в музей и вынесли сокровища.

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Автор: Арсений Аскольский
#драгоценности #музей

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