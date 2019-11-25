Ювелирные гарнитуры XVIII века стоимостью в сотни миллионов евро украили из музея Дрездена

Грабители вынесли из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене бриллиантовые гарнитуры XVIII века. Об этом рассказала директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерманн в понедельник, 25 ноября.

По ее словам, злоумышленника интересовала конкретная витрина. На ней выставлялись три ювелирных гарнитура, в том числе бриллиантовый. Акерманн отметила, что на черном рынке такие драгоценности не продать из-за их известности.

Грабители могут разобрать гарнитуры и продать их частями

«Зеленый свод» — бывшая сокровищница саксонского курфюрста Августа Сильного, ныне музей.

Ранее таблоид Bild писал, что общая сумма украденных драгоценностей — около миллиарда евро. По данным газеты, преступники подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, обесточив несколько крупнейших музеев в центре Дрездена.

После этого несколько человек забрались через окно в музей и вынесли сокровища.