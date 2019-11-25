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18:06   25 Ноября 2019
Россия

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Семенов

Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Семенов

Заслуженный артист РФ Виктор Семенов ушел из жизни на 77 году. Об этом сообщили на странице Театра на Таганке в Facebook в пятницу, 25 ноября. 

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича», — сказано в сообщении театра. 

Информации о дате и месте прощания с актером пока нет, она появится позднее. 

Виктор Семенов играл на сцене Театра на Таганке более 50 лет. Он участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Добрый человек из Сезуана». Кроме этого, он сыграл более 20 ролей в кино.

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Автор: Софья Белоцерковская
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