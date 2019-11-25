Ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Семенов

Заслуженный артист РФ Виктор Семенов ушел из жизни на 77 году. Об этом сообщили на странице Театра на Таганке в Facebook в пятницу, 25 ноября.

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов. Скорбим и выражаем свои соболезнования друзьям и семье Виктора Семеновича», — сказано в сообщении театра.

Информации о дате и месте прощания с актером пока нет, она появится позднее.

Виктор Семенов играл на сцене Театра на Таганке более 50 лет. Он участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Добрый человек из Сезуана». Кроме этого, он сыграл более 20 ролей в кино.