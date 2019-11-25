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17:38   25 Ноября 2019
Россия

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Ранее 21 ноября Госдума приняла соответствующий документ в третьем чтении.

Статус иноагента может быть присвоен частному лицу, если человек распространяет информацию (в том числе в Сети), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает зарубежное финансирование.

огласно документу статус иноагента может быть присвоен частному лицу, если человек распространяет информацию (в том числе в интернете), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает финансирование из-за границы. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ddbd1b39a7947be8490f94c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Авторы законопроекта — депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, они создали его в 2017 году. Документ приняли в первом чтении в 2018 году. После этого последовал поправки, которые предложили депутаты Андрей Климов и Василий Пискарев.

Решение о включении в список иноагентов будет принимать Минюст РФ и МИД РФ.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума

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