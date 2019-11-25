Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Ранее 21 ноября Госдума приняла соответствующий документ в третьем чтении.

Статус иноагента может быть присвоен частному лицу, если человек распространяет информацию (в том числе в Сети), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает зарубежное финансирование.

огласно документу статус иноагента может быть присвоен частному лицу, если человек распространяет информацию (в том числе в интернете), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает финансирование из-за границы. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ddbd1b39a7947be8490f94c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Авторы законопроекта — депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, они создали его в 2017 году. Документ приняли в первом чтении в 2018 году. После этого последовал поправки, которые предложили депутаты Андрей Климов и Василий Пискарев.

Решение о включении в список иноагентов будет принимать Минюст РФ и МИД РФ.