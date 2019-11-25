Совфед разрешил признавать физлица иноагентами
Совет Федерации одобрил закон, который разрешает признавать иностранными агентами физические лица. Ранее 21 ноября Госдума приняла соответствующий документ в третьем чтении.
Статус иноагента может быть присвоен частному лицу, если человек распространяет информацию (в том числе в Сети), предназначенную для неограниченного круга лиц, и получает зарубежное финансирование.
Авторы законопроекта — депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, они создали его в 2017 году. Документ приняли в первом чтении в 2018 году. После этого последовал поправки, которые предложили депутаты Андрей Климов и Василий Пискарев.
Решение о включении в список иноагентов будет принимать Минюст РФ и МИД РФ.