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17:52   25 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко заявил, что Белоруссия несет ответственность за Калининградскую область

Лукашенко заявил, что Белоруссия несет ответственность за Калининградскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым рассказал, почему его страна несет ответственность за Калининградскую область.

«Почему говорю "наши калининградцы"? Я Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград – это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит "Я не против"», – пояснил Лукашенко.

Белорусский президент рассказал, что еще с советских времен Белоруссия с Калининградской областью были очень близки и уже тогда поднимался вопрос о присоединении региона к Белоруссии. При этом поясняет, что оставить Калининградскую область России было правильным решением.

«Может, и хорошо, что не сделали, потому что Крым [в советское время] присоединили к Украине, оказалось, неправильно сделали», – считает Лукашенко.

В заключение белорусский президент заметил, что часто говорит не только «наша область», но и «наша Россия». По его словам, некоторые россияне на это обижаются, но многие белорусы, как и сам президент, подходят к России именно с таким отношением.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #белоруссия #лукашенко

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