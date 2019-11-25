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17:41   25 Ноября 2019
Россия

Последний участок М-11 получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Последний участок М-11 получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Последний этап платной дороги Москва — Санкт-Петербург (М-11) будет введен в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба компании «Автодор» в понедельник, 25 ноября. 

По данным компании, речь идет о восьмом этапе трассы. Подготовка к запуску движения на этом участке уже подходит к концу. 

«С открытием восьмого этапа трасса будет полностью введена в эксплуатацию», — передает «Автодор».

Протяженность скоростной автодороги М-11 Москва — Петербург составляет 669 километров, она проходит от МКАД до примыкания к КАД вокруг Северной столицы. 13 ноября Ростехнадзор официально заявил о готовности трассы М-11. Дорогу откроют в торжественной обстановке 27 ноября. Президент РФ Владимир Путин лично прибудет на церемонию открытия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #автодор

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