Совет Федерации поддержал законопроект, который с 1 июля 2020 года запрещает продажу гаджетов без российского программного обеспечения.

Перечень электронной техники, на которую установят софт российского производства, определит правительство.

Ранее Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении. Авторы документа считают, что закон защитит интересы российского бизнеса, уменьшит злоупотребление со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.