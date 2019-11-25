Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

 США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке

США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке
Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа
Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

 Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

 США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке

США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке
Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа
Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

 Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

17:24   25 Ноября 2019
Россия

Совфед одобрил запрет на продажу техники без российского ПО

Совфед одобрил запрет на продажу техники без российского ПО

Совет Федерации поддержал законопроект, который с 1 июля 2020 года запрещает продажу гаджетов без российского программного обеспечения.

Перечень электронной техники, на которую установят софт российского производства, определит правительство.

Ранее Госдума одобрила соответствующий законопроект в третьем чтении. Авторы документа считают, что закон защитит интересы российского бизнеса, уменьшит злоупотребление со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#совфед #гаджеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...