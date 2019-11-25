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Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

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18:26   25 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря

Протоиерей Всеволод Чаплин уверен, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний ориентируется на Запад, призывая Украину праздновать Рождество 25 декабря - по григорианскому календарю. Такое заявление российский священнослужитель сделал в беседе с «Политикой сегодня».

«Однозначно это говорит о том, что он (Епифаний) ориентируется не на настроения собственной паствы, а на униатов, на так называемых католиков, на западные элиты, на ту часть украинской политтусовки, которая грезит евроинтеграцией», — уверен Чаплин.

Календарный, уверен он, в религии не является второстепенным вопросом. Те, кто ввел в свое время календарную реформу в 20-ые прошлого века, сделали это также в угоду Западу.

«Это еще раз говорит о том, что весь проект псевдоцеркви Епифания Думенко — это, скорее, прозападный политический проект, а не что-то, что выросло из церковной жизни органично», — подытожил собеседник агентства.

Чаплин назвал ПЦУ проектом Запада из-за переноса Рождества на Украине на 25 декабря Отмечать Рождество на Украине по григорианскому календарю — 25 декабря — предложил глава новой церкви, подконтрольной Константинопольскому патриархату, Епифаний.  Для полного перехода на старую-новую дату митрополит ждет появления желания от украинского общества. Сейчас на Украине две рождественские даты, которые являются официальными выходными днями — 25 декабря и 7 января.

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Автор: София Синицына
#украина #рпц #чаплин #рождество #пцу

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