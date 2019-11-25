Россия не будет первой отменять ответные меры на европейские санкции

Россия не станет первой отменять ответные меры, которые ввела в связи с санкциями Евросоюза в отношении Москвы. Об этом 25 ноября, в понедельник, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем», — сказал Медведев.

Так глава российского правительства ответил на вопрос, может ли Россия отменить контрсанкции в инициативном порядке.

Ранее сообщалось, что Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора».