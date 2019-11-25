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Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

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17:18   25 Ноября 2019
Россия

Россия не будет первой отменять ответные меры на европейские санкции

Россия не будет первой отменять ответные меры на европейские санкции

Россия не станет первой отменять ответные меры, которые ввела в связи с санкциями Евросоюза в отношении Москвы. Об этом 25 ноября, в понедельник, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. 

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер — ответ известный, и, собственно, вы в таком ключе меня и спросили. Конечно, мы ничего отменять не будем», — сказал Медведев.

Так глава российского правительства ответил на вопрос, может ли Россия отменить контрсанкции в инициативном порядке. 

Ранее сообщалось, что Медведев уволил гендиректора «Российского экологического оператора».

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #евросоюз #санкции #медведев #политика #общество

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