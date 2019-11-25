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17:08   25 Ноября 2019
Россия

Недостойное поведение секс-скандалиста Вишневского может разрушить его карьеру — эксперт

Недостойное поведение секс-скандалиста Вишневского может разрушить его карьеру — эксперт

Депутат петербургского ЗакСа и преподаватель РГПУ им. Герцена Борис Вишневский хранит молчание в надежде, что о его секс-домогательствах к студенткам все забудут, в этом уверена политолог Юлия Стрелкова. По ее словам, он надеется именно на то, что со временем скандал утихнет, и он снова сможет вернуться к занятию «любимым делом». 

Стрелкова говорит, что в уголовном кодексе РФ отсутствует статья, по которой за сексуальные домогательства можно получить срок, поэтому фактически никто не сможет привлечь Вишневского к ответственности. По словам эксперта, именно поэтому преподаватель-депутат надеется, что вскоре все «рассосется» и скандал забудут. В современном мире заявления о домогательствах могут стать крахом карьеры, особенно для публичного человека, заявила Юлия Стрелкова. 

«Недостойное поведение университетского преподавателя забывать нельзя: от его настойчивого внимания могут пострадать другие невинные студентки», — передает слова Юлии Стрелковой Федеральное агентство новостей (ФАН)

Недостойное поведение секс-скандалиста Вишневского может разрушить его карьеру — эксперт

Ранее несколько экс-студенток РГПУ им. Герцена обвинили преподавателя Бориса Вишневского в сексуальных домогательствах. Одна из пострадавших по имени Кристина говорит, что ей даже пришлось несколько раз переспать с ним, чтобы ее не отчислили. Девушка обратилась с письмом в редакцию Nation News, а затем дала откровенное интервью, в котором на камеру рассказала интимные подробности о связи с депутатом-преподавателем. По словам девушки, от действий Вишневского пострадали несколько студенток и все они настроены решительно и хотят, чтобы преподаватель понес наказание за развратные действия. 

Сам Борис Вишневский обвинения отвергает и информацию никак не комментирует, а его сторонники из партии «Яблоко» угрожали журналистам Nation News прийти в редакцию и устроить там погром.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #вишневский #ргпу

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