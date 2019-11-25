Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

Власти КНР могли вмешаться в процесс голосования, однако они не захотели использовать административный ресурс на полную мощность. Лидеры протеста получили легальную трибуну и место в системе власти. Такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Андрей Виноградов в комментарии для News.ru.

Ранее выборы в советы районных депутатов Гонконга закончились сокрушительным поражением пропекинских кандидатов и победой оппозиции. По мнению издания, Пекину стоит серьезно побеспокоиться — выяснилось, что протесты оппозиции поддерживает даже молчаливое большинство.

По мнению эксперта, Пекин не станет мгновенно реагировать на состоявшиеся выборы. Возможность решительных действий он уже упустил на этапе подготовки к голосованию. Отныне ему предстоит выработать новую тактику в отношениях с Гонконгом, подчеркнул Виноградов. Собеседник издания также считает, что Пекин старается избежать эскалации конфликта.

«В основном законе Гонконга есть положение, что КНР может ввести войска, если Гонконгу что-то угрожает. То есть это можно было сделать до выборов с меньшими последствиями. А сейчас уже всё: акт политической кристаллизации оппозиции произошёл. И поэтому те же самые действия, которые могли быть предприняты полгода назад, сегодня приведут к гораздо худшим последствиям для Пекина», — считает он.

Власти КНР также оказались под давлением США. На днях американский Сенат одобрил законопроект «о демократии в Гонконге», предусматривающий санкции для официальных лиц, которые были замечены в нарушении прав человека во время протестов, а также затрагивает торговые привилегии. Другими словами, Вашингтон угрожает Гонконгу плодотворной торговлей.