Российский либеральный журналист из антигосударственной «Новой газеты» Денис Коротков сотрудничает с беглым олигархом Михаилом Ходорковским и террористами ИГ* (запрещена в РФ), именно поэтому правоохранительные органы обязательно должны провести проверку и выяснить все обстоятельства, считает журналист Аббас Джума.

По его мнению, в отношении «Новой газеты» нужно провести тщательное расследование и выяснить все подробности работы псевдожурналиста Дениса Короткова. Аббас Джума отметил, что у него нет основания не доверять расследованию Федерального агентства новостей (ФАН), но все же необходима проверка, так как в России есть понятие «презумпция невиновности», в отличие от стран Запада.

«Если будет доказана связь Короткова с боевиками, то будут предприняты соответствующие меры. Тогда и нужно говорить о том, чего этим "журналистам" и их хозяевам не хватало в жизни, что они пошли на сделку с дьяволом», — передает слова журналиста Аббаса Джумы «Слово и Дело».

Политолог Владимир Джаралла отметил, что либеральное издание «Новая газета» продвигает антироссийские интересы беглого олигарха Михаила Ходорковского, который давно пытается навредить России и сотрудничает с террористами. По мнению эксперта, журналисты «Новой газеты» славятся критическими материалами в адрес государства, а Ходорковский выступает в роли связующего звена, который не беспокоится о том, какими методами достигаются его цели.

«Ни для кого не секрет, что у "Новой газеты" есть определенная идеологическая позиция, и она – антигосударственная», — говорит Владимир Джаралла.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало первую часть расследования о связях представителей либеральных СМИ с террористическими группировками в Сирии. В ней рассказывается о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, который сотрудничает с террористами ИГ*. В частности, его номер телефона нашли среди личных вещей у террористов, ликвидированных в сирийском Дейр-эз-Зоре. Кроме того, один из бывших пропагандистов ИГ* по имени Малифа (изменено) рассказал журналистам ФАН, что общался с Коротковым и они делилсь друг с другом информацией.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ