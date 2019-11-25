В Петербурге решили создать первый полигон для тестирования технологий добычи ископаемых

Правительство Петербурга и «Газпром нефть» решили создать в Санкт-Петербурге полигон для проведения испытаний оборудования и технологий для добычи полезных ископаемых. Об этом сообщают «Невские Новости».

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание, что это будет первый подобный полигон в России.

«У нас в стране такого нет. Так что это важно не только для Петербурга, но и для всей России», – заявил Беглов 25 ноября на заседании в Смольном.

Ранее стало известно, что власти Петербурга, «Газпром нефть» и «Агентство по технологическому развитию» подписали Соглашение о создании международного технологического хаба. Ожидается, что такой шаг позволит к 2023 году сосредоточить в Петербурге множество научных и инженерных проектов в сфере энергетики, на которые правительство ежегодно выделяет почти 100 миллиардов рублей.