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Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа
Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

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16:51   25 Ноября 2019
Россия

В Петербурге решили создать первый полигон для тестирования технологий добычи ископаемых

В Петербурге решили создать первый полигон для тестирования технологий добычи ископаемых

Правительство Петербурга и «Газпром нефть» решили создать в Санкт-Петербурге полигон для проведения испытаний оборудования и технологий для добычи полезных ископаемых. Об этом сообщают «Невские Новости».

Губернатор Петербурга Александр Беглов обратил внимание, что это будет первый подобный полигон в России.

«У нас в стране такого нет. Так что это важно не только для Петербурга, но и для всей России», – заявил Беглов 25 ноября на заседании в Смольном.

Ранее стало известно, что власти Петербурга, «Газпром нефть» и «Агентство по технологическому развитию» подписали Соглашение о создании международного технологического хаба. Ожидается, что такой шаг позволит к 2023 году сосредоточить в Петербурге множество научных и инженерных проектов в сфере энергетики, на которые правительство ежегодно выделяет почти 100 миллиардов рублей.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #петербург #газпром #общество

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