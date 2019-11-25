Гаспарян напомнил, что до ИГ* российские либералы поддерживали боевиков Басаева

Политолог и публицист Армен Гаспарян заявил, что не удивлен поддержкой, которую террористам запрещенной в РФ группировки ИГ* оказывают журналисты «Новой газеты» и других либеральных СМИ.

По словам Гаспаряна, которые приводит информационное агентство iReactor, российские либералы остаются в «своем образе», придерживаются той же позиции, что и четверть века назад. Тогда наша либеральная общественность поддерживала банду Басаева, потом они оправдывали Беслан и Норд-Ост, а сейчас нашли себе новых друзей в лице террористов ИГ*.

«В том, что наши записные либеральные деятели готовы оправдать терроризм, новости никакой нет. Еще 25 лет назад вся наша либеральная общественность, нравственный камертон в кавычках, вполне себе оправдывала Басаева и кого только можно. Позже оправдывали Беслан и Норд-Ост. Теперь у них нашлись новые друзья. Выражаясь театральным языком, они остались в своем образе абсолютно», — напомнил публицист.

При этом он отметил, что коллектив в «Новой газете» подобрался очень своеобразный, но не стоит забывать и том, что в России существует уголовная ответственность для граждан, поддерживающих терроризм, и действия подобного рода, как раз попадают под соответствующие статьи УК РФ.

Таким образом публицист прокомментировал опубликованную ранее первую часть расследования Федерального агентства новостей (ФАН), в котором раскрываются связи представителей либеральных СМИ с террористическими группировками в Сирии. В частности, ФАН рассказывает о журналисте «Новой газеты» Денисе Короткове, известном своими громкими псевдорасследованиями из Сирии.

Ранее СМИ уже уличали Короткова в сотрудничестве с джихадистами. Например, после того, как в 2017 году в сирийской провинции Дейр-эз-Зор были разгромлены бандформирования ИГ*, а на месте их базирования были найдены бланки группировки с контактами журналиста «Новой газеты». Также Коротков выложил в открытый доступ личные данные российских летчиков, которые выполняли в Сирии боевые задачи по борьбе с террористами. Используя эти данные, боевики впоследствии готовили покушение на их жен и детей, однако сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт.

Неопровержимые доказательства того, что Коротков сотрудничал с ИГ журналистам предоставил бывший член террористической группировки, 18-летний боевик, представившийся именем Малиф (изменено). Он рассказал, что лично общался с Коротковым, который не скрывал своего имени, но не афишировал свою профессию. О том, что Коротков — российский журналист, Малифа понял, по его словам, когда тот начал выспрашивать подробности об убийстве русского солдата под Пальмирой.

Также Малифа рассказал, что когда он работал переводчиком для двух молодых русскоговорящих мужчин, он услышал, что их поездку в Сирию оплатил некий олигарх Михаил. Очевидно, что речь шла о российском олигархе Михаиле Ходорковском, с которым Коротков поддерживает тесную связь, и чьи заграничные мероприятия посещает регулярно.

Сотрудничество Короткова с беглым олигархом и террористами ИГ дает ясно понять у кого журналист «Новой» брал свои эксклюзивы из Сирии, не покидая Санкт-Петербург. ФАН напомнило, что ранее Коротков получил видео о ликвидированном террористе и написал фейковую статью о действиях ЧВК «Вагнера». Данное видео, как сообщал Telegram-канал «Караульный», продавалось за 10 000 долларов — большая сумма для простого журналиста, но не проблема для его спонсора — Ходорковского.

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