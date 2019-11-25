США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке

Российские либеральные СМИ, сотрудничающие с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство» на деньги Михаила Ходорковского, тесно связаны с США. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Так парламентарий прокомментировал расследование издания о деятельности журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова. ФАН узнало, что Коротков долгое время сотрудничал с ИГ*, а его деятельность оплачивал беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Если суд установит, что издание и его сотрудник обеспечивали террористическую деятельность, речь должна идти о привлечении виновных к ответственности, отметил Федоров. Однако парламентарий считает, что ситуация может оказаться куда опаснее.

«Если мы говорим о современном обеспечении террористической деятельности, то следует понимать: террористы — это не бандиты. Бандиты действуют, исходя из совершенно другой мотивации: заработать побольше денег. Террористами движет политическая мотивация, основанная на конкуренции. То есть за террористами должно стоять государство. Это государство — США», — отмечает парламентарий.

Собеседник ФАН уверен, что именно США оплачивают террористическую деятельность по всему миру, а Ходорковский — ставленник Вашингтона.

«Естественно, США осуществляют свою деятельность не напрямую, но именно Вашингтон стоит и за структурами Ходорковского, и за "пятой колонной" в России, и за враждебными СМИ, и за деятельностью террористов-боевиков, которые по всему миру свергают правительства», — напомнил Федоров.

По мнению депутата, журналист «Новой газеты» Коротков продался ИГ* на деньги Ходорковского и в интересах США. Депутат уверен, что беглый олигарх и либеральный журналист — часть иностранной госструктуры, которая осуществляет террористическую деятельность по всему миру.

«Это — третий полк США, тогда как террористы — это второй полк США. И все они взаимодействуют через единое командование», — резюмировал собеседник издания.

Ранее ФАН опубликовало первую часть масштабного расследования, в котором говорится, что Денис Коротков причастен к сотрудничеству с террористами ИГ* и беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Корреспонденты взяли эксклюзивное интервью у бывшего пропагандиста ИГ*. Тот подтвердил, что общался с журналистом «Новой», который выведывал у него различную информацию.

В симпатии к террористам были замечены и другие сотрудники «Новой газеты». В 2002 году Ирек Муртазин сочувствовал боевикам, взявшим в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке. Он назвал действия террористов «актом отчаяния». Журналистка «Новой», Ольга Боброва, взяла интервью у Сергея Трофимова, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в России группировки «Джебхат-ан-Нусра».

* террористическая группировка, запрещена в РФ