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 Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

16:35   25 Ноября 2019
Весь мир

Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые из США обнаружили взаимосвязь между раком и болезнями сердца. Выяснилось, что излечившиеся от рака люди чаще других умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal. По словам автора исследования Николаса Заорского, люди, пережившие рак, подвергаются риску из-за других заболеваний. 

«Для молодых людей, больных раком, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, чем риск для людей, у которых не было рака», — рассказал он.

Группа исследователей 40 лет наблюдала за тремя миллионами пациентов. Оказалось, что 11% людей, которые смогли победить рак, умерли после инсульта или вследствие болезней сердечно-сосудистой системы. 

Кроме этого, ученые посчитали, что вероятность смерти от проблем с сердцем у излечившихся от рака оказалась в два-шесть раз выше. Причем у тех, кому такой диагноз поставили до 55 лет, риск возрастал в 10 раз. 

Эксперимент также показал, что после 75 лет риск смерти от болезней сердца у людей, излечившихся от рака, снижается по сравнению с другими возрастными группами. 

Отмечается, что пациенты с диагнозом рака матки, простаты, мочевого пузыря и щитовидки чаще умирали от сердечных заболеваний, чем от онкологии. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#политика #общество #весь мир #рак #ученые сша

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