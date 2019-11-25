Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые из США обнаружили взаимосвязь между раком и болезнями сердца. Выяснилось, что излечившиеся от рака люди чаще других умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в European Heart Journal. По словам автора исследования Николаса Заорского, люди, пережившие рак, подвергаются риску из-за других заболеваний.

«Для молодых людей, больных раком, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний значительно выше, чем риск для людей, у которых не было рака», — рассказал он.

Группа исследователей 40 лет наблюдала за тремя миллионами пациентов. Оказалось, что 11% людей, которые смогли победить рак, умерли после инсульта или вследствие болезней сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, ученые посчитали, что вероятность смерти от проблем с сердцем у излечившихся от рака оказалась в два-шесть раз выше. Причем у тех, кому такой диагноз поставили до 55 лет, риск возрастал в 10 раз.

Эксперимент также показал, что после 75 лет риск смерти от болезней сердца у людей, излечившихся от рака, снижается по сравнению с другими возрастными группами.

Отмечается, что пациенты с диагнозом рака матки, простаты, мочевого пузыря и щитовидки чаще умирали от сердечных заболеваний, чем от онкологии.