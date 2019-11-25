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Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

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16:08   25 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предложил «Газпрому» оплатить долг в размере трех миллиардов долларов поставками газа на указанную сумму. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября. 

Витренко на своей странице в Facebook напомнил, что «Газпром» должен «Нафтогазу» три миллиарда долларов. 

«Нас устраивают денежные средства, но, если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», — отметил он. 

Украинская сторона уже оповестила «Газпром» о предложении, уточнил он. Глава газовой компании также отметил, что урегулирование предыдущих и новых споров между российской и украинской компаниями не должно стать предпосылкой для продолжения транзита. 

Контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря текущего года. На прошлой неделе «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС. Также российская компания ждет ответ Киева по поводу закупки российского газа напрямую с 2020 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #нафтогаз #газпром #общество

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