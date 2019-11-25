Турция начала тестирование радаров российских С-400

Турция начинает испытания радаров российских зенитных-ракетных систем С-400. Об этом пишет газета Milliyet со ссылкой на источники в понедельник, 25 ноября.

По данным издания, Турция протестирует истребители F-16 и другие самолеты в Анкаре 25 и 26 ноября. Они поднимутся в воздух в ходе радиолокационных испытаний C-400. Тестирование проведут, чтобы проверить связь между системами ПВО и самолетами, отмечает газета.

Россия досрочно поставила Турции четыре дивизиона С-400 стоимостью 2,5 миллиарда долларов. США исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.

В августе 2023 года ожидается поставка пяти полков C-400 в Индию.