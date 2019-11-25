Более 70 египетских школьниц отравились азотом

Более 80 человек – учащиеся и педагоги египетского среднего профессионального училища – получили отравление азотом в результате утечки, произошедшей в понедельник на одном из предприятий в городе Асуан на юге Египта.

Как сообщает местный новостной портал «Масрави», более 70 человек из числа отравившихся – это ученицы. Все пострадавшие госпитализированы, подробностей об их состоянии к настоящему моменту не приводится.

По информации новостного портала, из строя вышла азотная установка местного химического предприятия. Затем, как отмечается, ветер разнес выделившийся азот по пригородам Асуана, в том числе и в местность, где находится женская школа.