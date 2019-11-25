Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

 США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке

США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке
Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа
Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

 Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

Совфед разрешил признавать физлица иноагентами

 США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке

США держат сотрудничающего с ИГ* Короткова на коротком поводке
Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа
Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

Эксперт считает, что власти КНР упустили момент для вмешательства в выборы

 Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

Ученые обнаружили взаимосвязь между онкологией и болезнями сердца

16:18   25 Ноября 2019
Весь мир

Более 70 египетских школьниц отравились азотом

Более 70 египетских школьниц отравились азотом

Более 80 человек – учащиеся и педагоги египетского среднего профессионального училища – получили отравление азотом в результате утечки, произошедшей в понедельник на одном из предприятий в городе Асуан на юге Египта.

Как сообщает местный новостной портал «Масрави», более 70 человек из числа отравившихся – это ученицы. Все пострадавшие госпитализированы, подробностей об их состоянии к настоящему моменту не приводится.

По информации новостного портала, из строя вышла азотная установка местного химического предприятия. Затем, как отмечается, ветер разнес выделившийся азот по пригородам Асуана, в том числе и в местность, где находится женская школа.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#дети #авария #египет #отравление #школьницы #азот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...