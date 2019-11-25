Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

По данным главы ведомства, таковы данные за десять месяцев текущего года, к концу 2019-го количество прошедших тестирование увеличится.

«На следующий год у нас стоит серьезная задача увеличить охват до рекомендуемых величин ООН — 90 процентов», — сообщила Вероника Скворцова на Пятом Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Скворцова заявила также, что 32 российских региона имеют охват 70 процентов, а у трех регионов страны охват составляет 80 процентов. Также в Минздраве рассказали, что в течение года более 98 процентов детей, рожденных от женщин с ВИЧ-инфекцией, не имеют этого заболевания.