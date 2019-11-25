Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
15:59   25 Ноября 2019
Россия

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году, об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. 

По данным главы ведомства, таковы данные за десять месяцев текущего года, к концу 2019-го количество прошедших тестирование увеличится. 

«На следующий год у нас стоит серьезная задача увеличить охват до рекомендуемых величин ООН — 90 процентов», — сообщила Вероника Скворцова на Пятом Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Скворцова заявила также, что 32 российских региона имеют охват 70 процентов, а у трех регионов страны охват составляет 80 процентов. Также в Минздраве рассказали, что в течение года более 98 процентов детей, рожденных от женщин с ВИЧ-инфекцией, не имеют этого заболевания. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #здравоохранение #вич #спид #скворцова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...