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Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

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16:11   25 Ноября 2019
Россия

Буцаев подвел итоги работы в РЭО

Буцаев подвел итоги работы в РЭО

Экс-глава «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев подводя итоги своей работы заявил, что в компании успешно сформировался фундамент реформы обращения с ТКО в России.

«Практически завершена федеральная территориальная схема, завершен анализ всех инвестиционных проектов, поданных 75 регионами по строительству инфраструктуры», – сообщает телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт РЭО.

Завершая свою работу в компании Буцаев отметил все текущие достижения компании, такие как формирование системы мониторинга «РЭО Радар», которая позволяет предотвращать возникающие проблемы, формирование предложения по корректировке тарифов для повышения устойчивости отрасли, определение потенциала для локализации производства и прочие.

Буцаев выразил благодарность коллегам за сотрудничество и отметил, что «было приятно трудиться бок о бок с профессионалами столь высокого уровня».

Буцаев руководил компанией с 19 февраля 2019 и сошел с должности руководителя 23 ноября 2019 года.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #буцаев

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