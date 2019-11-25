Выдвижение Шлосберга вытеснило Вишневского с предстоящих выборов лидера «Яблока»

Пока лидер петербургского отделения «Яблока» Борис Вишневский занимается внутригородскими экологическими инициативами, пытаясь отвлечь публику от некрасивой истории с обвинениями в приставаниях к студенткам Герценовского университета, глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг официально сообщил, что намерен выдвинуться на пост председателя партии во время съезда, который должен пройти в декабре.

В своем обращении он подчеркнул, что выборы в партии будут «честными, свободными и конкурентными», и определят они не только формального лидера, но и курс, которым в дальнейшем пойдет партийная команда, и то, как она будет готовиться к выборам в Госдуму и президента РФ:

«Это выборы не только председателя партии «Яблоко» — это выборы команды, которая будет вести партию и собирать российское гражданское общество перед жизненно важными для страны выборами в Государственную Думу и выборами президента. Мы показываем всем, что мы есть. Мы показываем всем, что мы верны своим идеалам. Мы показываем всем, что мы не боимся и готовы взять на себя ответственность не только за партию, но и за страну», — сказал он.

Ранее внутри партии обсуждали возвращение на лидерский пост одного из основателей «Яблока» — Григория Явлинского. Шлосберга сразу назвали одним из наиболее вероятных его соперников на выборах, но он долго хранил молчание о своем выдвижении.

Борис Вишневский никак не обозначил пока свое участие во внутрипартийных выборах. Не исключено, что он откажется, но поддержит более молодого Шлосберга, с которым у него сложились неплохие отношения — тот активно защищал Вишневского в разгар скандала с обвинением в харрасменте.

Ранее ходили слухи, будто бы Вишневский собирается идти в Госдуму в 2021 году. Предполагали, что он может рассчитывать на ответную поддержку Шлосберга, в том числе, и финансовую. Тогда как в случае избрания Явлинского вряд ли — политики не очень хорошо друг с другом ладят. Петербургский депутат даже позволял себе неприязненно высказаться о роли Явлинского в партии, заявив, что ему «наплевать», как тот отреагирует на секс-скандал.

Но, по всей видимости, в перспективы самого Вишневского как политика в «Яблоке» никто уже не верит: он немолод, не умеет встраиваться в актуальные реалии, провалил все предыдущие кампании в Госдуму, и его мало кто готов поддержать за пределами Петербурга, тем более сейчас. А некорректное замечание в сторону Явлинского, который пользуется безоговорочным уважением соратников, несмотря на то, что формально долго партией не руководил, только сильнее всех разозлило.