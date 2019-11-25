Путин на совещании с Совбезом обсудил подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с постоянными членами Совета Безопасности подготовку к предстоящему саммиту в «нормандском формате», а также вопросы социально-экономического развития России.

Об этом журналистам в понедельник сообщил официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны… Также затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммита в "нормандском формате"», - отметил Песков.

По его словам, участие в оперативном совещании приняли директор СВР Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, спикер Государственной думы Вячеслав Володин и глава администрации президента Антон Вайно.