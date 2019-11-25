В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом он рассказал «Газете.ru».

Тумусов обратил внимание, что российские власти вправе ограничивать время реализации спиртных напитков.

«Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт. Надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет.<…> Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть», – считает Тумусов.

Ранее власти Башкирии заявили о намерении запретить реализацию алкоголя 3 января и в первой половине дня 4 и 5 января, так как именно в эти наблюдается больше всего «пьяных казусов».