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15:34   25 Ноября 2019
Россия

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

В Госдуме поддержали запрет продажи алкоголя в новогодние праздники

Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федор Тумусов поддержал инициативу властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники. Об этом он рассказал «Газете.ru».

Тумусов обратил внимание, что российские власти вправе ограничивать время реализации спиртных напитков.

«Тут нарушения закона нет. Я думаю, это интересный опыт. Надо посмотреть, как он будет работать. В Москве можно было бы ввести, почему бы и нет.<…> Любые методы, которые ведут к борьбе с алкоголем, имеют право быть», – считает Тумусов.

Ранее власти Башкирии заявили о намерении запретить реализацию алкоголя 3 января и в первой половине дня 4 и 5 января, так как именно в эти наблюдается больше всего «пьяных казусов».

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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