Медиагруппа «Патриот» призвала правоохранительные органы проверить высказывания Алексея Венедиктова-младшего на предмет нарушения уголовной статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Об этом стало известно 25 ноября.

Ранее сообщалось, что в распоряжении «Патриота» оказалась информация о сыне главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Журналисты Федерального агенства новостей заподозрили Венедиктова-младшего в уклонении от армии и нелегальной продаже алкоголя. Кроме этого, сын главы «Эха» на личной странице «ВКонтакте» под псевдонимом Крупский выкладывает фотографии со своими комментариями, в которых может содержаться информация, разжигающая ненависть или вражду, что подпадает под статью 282 УК РФ. В Госдуме Алексея призвали извиниться, однако никакой реакции не последовало.

Кроме этого, «Эхо Москвы» регулярно публикует материалы антироссийской направленности. Причем, речь идет об искажении фактов и нарушении журналистских принципов, а не о выражении мнений. Обращение Новодворской к народу Украины — яркое тому доказательство. Пять лет назад защитница «демократической России» открыто обвинила властей в захвате Крыма, Абхазии, Южной Осетии.

«Постоянные слушатели «Эха Москвы» ориентируются на высокие стандарты потребления, имеют высшее образование, стабильное положение в обществе» — сказано на сайте радио.

Примечательно, что Венедиктов-старший позволяет «Эху» выпускать статьи о «золотой молодежи» — детях российских чиновников, которые учатся и живут за границей, любят дорогие вещи и автомобили, но при этом использует лазейки в российском законодательстве и делает все, чтобы уберечь сына-маргинала от армии.

С ноября 2001 года радиостанция «Эхо Москвы» является частью холдинга «Газпром-медиа», которая поддерживает инициативы и проекты в сфере укрепления института семьи, продвижения спорта, образования и духовных ценностей. Однако поведение Венедиктова-младшего не совсем вяжется с принципами холдинга, считают в «Патриоте».