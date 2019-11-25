Медиагруппа «Патриот»
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 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

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15:53   25 Ноября 2019
Россия

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

Медиагруппа «Патриот» призвала правоохранительные органы проверить высказывания Алексея Венедиктова-младшего на предмет нарушения уголовной статьи о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства. Об этом стало известно 25 ноября. 

Ранее сообщалось, что в распоряжении «Патриота» оказалась информация о сыне главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова. Журналисты Федерального агенства новостей заподозрили Венедиктова-младшего в уклонении от армии и нелегальной продаже алкоголя. Кроме этого, сын главы «Эха» на личной странице «ВКонтакте» под псевдонимом Крупский выкладывает фотографии со своими комментариями, в которых может содержаться информация, разжигающая ненависть или вражду, что подпадает под статью 282 УК РФ. В Госдуме Алексея призвали извиниться, однако никакой реакции не последовало. 

Кроме этого, «Эхо Москвы» регулярно публикует материалы антироссийской направленности. Причем, речь идет об искажении фактов и нарушении журналистских принципов, а не о выражении мнений. Обращение Новодворской к народу Украины — яркое тому доказательство. Пять лет назад защитница «демократической России» открыто обвинила властей в захвате Крыма, Абхазии, Южной Осетии. 

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Постоянные слушатели «Эха Москвы» ориентируются на высокие стандарты потребления, имеют высшее образование, стабильное положение в обществе» — сказано на сайте радио. 

Примечательно, что Венедиктов-старший позволяет «Эху» выпускать статьи о «золотой молодежи» — детях российских чиновников, которые учатся и живут за границей, любят дорогие вещи и автомобили, но при этом использует лазейки в российском законодательстве и делает все, чтобы уберечь сына-маргинала от армии. 

С ноября 2001 года радиостанция «Эхо Москвы» является частью холдинга «Газпром-медиа», которая поддерживает инициативы и проекты в сфере укрепления института семьи, продвижения спорта, образования и духовных ценностей. Однако поведение Венедиктова-младшего не совсем вяжется с принципами холдинга, считают в «Патриоте». 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #эхо москвы

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