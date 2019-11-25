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«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

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15:38   25 Ноября 2019
Россия

«Новая газета» и «Фонтанка» отказались комментировать сотрудничество Короткова с ИГ*

«Новая газета» и «Фонтанка» отказались комментировать сотрудничество Короткова с ИГ*

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков с сарказмом ответил на вопрос коллег о его причастности к ИГ* (запрещено в РФ). Журналисты  позвонили Короткову, чтобы получить комментарий о материале Федерального агентства новостей (ФАН) о том, что он сотрудничает с террористами. 

«Всего хорошего вам, счастья в личной жизни, до свидания!», — заявил Коротков корреспонденту «Невских новостей» и положил трубку. 

«Новая газета» и «Фонтанка» отказались комментировать сотрудничество Короткова с ИГ*

Заместитель главного редактора «Фонтанки.ру» Евгений Вышенков, с которым ранее работал Коротков, заявил, что о расследовании лишь слышал, но сам не читал. Он спросил о доказательной базе и отметил, что обвинения журналиста строятся непонятно на чьих данных.

«Есть некий человек, не важно кто он и откуда, фамилии и имя которого нету и он обвиняет в данном случае Короткова? Тогда нужно идти от этой точки», — заявил Вышенков и добавил, что не видит доказательств.

Глава АЖУРа, в который входит «Фонтанка», Андрей Константинов рассказал, что о расследовании ФАН не знает и его не читал, а информацию о причастности Короткова к ИГ* назвал «странными вещами, похожими на чушь». 

«Новая газета» и «Фонтанка» отказались комментировать сотрудничество Короткова с ИГ*

Ранее ФАН опубликовало первую часть масштабного расследования, в котором сообщается, что Денис Коротков причастен к сотрудничеству с террористами ИГ* и беглым олигархом Михаилом Ходорковским, который платит ему огромные деньги за работу на террористов в Сирии. 

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Ольга Воскресенская

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