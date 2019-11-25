Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
15:47   25 Ноября 2019
Россия

Совфед одобрил закон о совместном обучении братьев и сестер в одной школе

Совфед одобрил закон о совместном обучении братьев и сестер в одной школе

Члены Совета Федерации одобрили закон, который позволяет братьям и сестрам учиться в одной школе или ходить в один детский сад. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября. 

Новый закон закрепил преимущественное право для детей из одной семьи, имеющих общее место жительства, проходить обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в том же месте, где обучаются их братья или сестры. 

Власти ожидают, что подобная мера окажет положительное влияние на систему господдержки семей с детьми, а также будет способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности, обеспечению реализации прав детей на достойные условия воспитания, содержания и развития. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #совфед #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...