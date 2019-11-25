Совфед одобрил закон о совместном обучении братьев и сестер в одной школе

Члены Совета Федерации одобрили закон, который позволяет братьям и сестрам учиться в одной школе или ходить в один детский сад. Об этом стало известно в понедельник, 25 ноября.

Новый закон закрепил преимущественное право для детей из одной семьи, имеющих общее место жительства, проходить обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования и начального общего образования в том же месте, где обучаются их братья или сестры.

Власти ожидают, что подобная мера окажет положительное влияние на систему господдержки семей с детьми, а также будет способствовать укреплению семьи, развитию института многодетности, обеспечению реализации прав детей на достойные условия воспитания, содержания и развития.