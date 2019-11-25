Медиагруппа «Патриот»
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 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

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Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

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15:01   25 Ноября 2019
Россия

Глава «Патриота» призвал полицию проверить многолетнее сотрудничество Короткова с ИГ*

Глава «Патриота» призвал полицию проверить многолетнее сотрудничество Короткова с ИГ*

Медиагруппа «Патриот» призывает правоохранителей проверить причастность журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова к террористам ИГ* (запрещено в РФ). Об этом заявил глава медиагруппы Николай Столярчук. 

Столярчук уверен, что действия Короткова могут подпадать под состав преступлений, предусмотренных уголовным кодексом РФ, в частности, статьей о содействии террористической деятельности. Материалы журналиста не раз критиковались российскими ведомствами, в частности, после того как он опубликовал данные пилотов, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, его осудило министерство обороны РФ.

Глава «Патриота» призвал полицию проверить многолетнее сотрудничество Короткова с ИГ*

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о причастности Короткова к ИГ*. Экс-пропагандист террористов по имени Малифа рассказал, что Коротков общался с ним и расспрашивал о российских военных. Он добавил, что США снабжают террористов оружием и техникой и учат, как вербовать новых членов ИГ*. Сам Коротков в общении с Малифой своего имени не скрывал, но о его профессии экс-террорист догадался после того, как он стал интересоваться российскими военными в Сирии. 

Слова Малифы подтверждает создание фейка о ЧВК «Вагнера» в «Новой газете», а видео Денис Коротков мог получить от беглого олигарха Михаила Ходорковского, работающего на западные спецслужбы. При этом «Новая газета» опубликовала материал без комментария от Минобороны и не взяла второго мнения, а сама публикация появилась в нестандартное для издания время. 

К слову, журналисты «Новой газеты» не раз были замечены в сочувствии террористам и сотрудничестве с ними. 

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #новая газета #коротков

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