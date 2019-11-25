Глава «Патриота» призвал полицию проверить многолетнее сотрудничество Короткова с ИГ*

Медиагруппа «Патриот» призывает правоохранителей проверить причастность журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова к террористам ИГ* (запрещено в РФ). Об этом заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

Столярчук уверен, что действия Короткова могут подпадать под состав преступлений, предусмотренных уголовным кодексом РФ, в частности, статьей о содействии террористической деятельности. Материалы журналиста не раз критиковались российскими ведомствами, в частности, после того как он опубликовал данные пилотов, участвовавших в антитеррористической операции в Сирии, его осудило министерство обороны РФ.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о причастности Короткова к ИГ*. Экс-пропагандист террористов по имени Малифа рассказал, что Коротков общался с ним и расспрашивал о российских военных. Он добавил, что США снабжают террористов оружием и техникой и учат, как вербовать новых членов ИГ*. Сам Коротков в общении с Малифой своего имени не скрывал, но о его профессии экс-террорист догадался после того, как он стал интересоваться российскими военными в Сирии.

Слова Малифы подтверждает создание фейка о ЧВК «Вагнера» в «Новой газете», а видео Денис Коротков мог получить от беглого олигарха Михаила Ходорковского, работающего на западные спецслужбы. При этом «Новая газета» опубликовала материал без комментария от Минобороны и не взяла второго мнения, а сама публикация появилась в нестандартное для издания время.

К слову, журналисты «Новой газеты» не раз были замечены в сочувствии террористам и сотрудничестве с ними.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ