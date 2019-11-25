Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
15:09   25 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» продолжить переговоры по транзитному контракту с участием Еврокомиссии. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«"Нафтогаз" отправил "Газпрому" ответ на его предложение. В ответе указано, что стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», – говорится в сообщении.

Витренко отметил, что договор по транзиту российского газа может быть заключен сроком на один год, если условия будут соответствовать европейским стандартам.

Глава «Нафтогаза» добавил, что даже в случае, если контракт будет заключен не на долгосрочной основе, он все равно должен соответствовать украинским законам и европейским правилам.

18 ноября «Газпром» предложил «Нафтогазу» продлить официальный контракт по транзиту газа либо заключить новый сроком на один год при условии, что обе стороны откажутся от взаимных претензий в суде. Срок текущего контракта по газу истекает 31 декабря.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...