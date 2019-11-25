Российские военные раздали продукты и школьные принадлежности жителям Даръа в САР

Жители населенного пункта Алькин в провинции Даръа получили 500 продовольственных наборов в рамках гуманитарной акции, которую провели российские военные. Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей.

Военнослужащие передали гражданам продуктовые корзины с мукой, рисом, сахаром, чаем и товарами первой необходимости. Они также позаботились о местных школьниках, выдав им рюкзаки. Кроме этого, в рамках гуманитарной акции сирийцы получили возможность пройти медицинских осмотр у российских врачей.

По данным корреспондента ФАН, проведение гуманитарной акции контролировала российская военная полиция. Сотрудники ведомства обеспечивали безопасность и правопорядок мирных жителей. Мероприятием также заинтересовались местные журналисты. Трансляцию с места событий вели сирийские телеканалы Sama TV и Alikhbaria TV.

Глава местной администрации, а также жители населенного пункта в конце поблагодарили организаторов мероприятия.

Сирийская арабская армия совместно с ВКС РФ освободили провинцию Даръа летом прошлого года. Союзники смогли прогнать из юго-западного региона всех боевиков запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства», а также других террористов.