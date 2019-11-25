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15:02   25 Ноября 2019
Россия

Российские военные раздали продукты и школьные принадлежности жителям Даръа в САР

Российские военные раздали продукты и школьные принадлежности жителям Даръа в САР

Жители населенного пункта Алькин в провинции Даръа получили 500 продовольственных наборов в рамках гуманитарной акции, которую провели российские военные. Об этом в понедельник сообщает Федеральное агентство новостей.

Военнослужащие передали гражданам продуктовые корзины с мукой, рисом, сахаром, чаем и товарами первой необходимости. Они также позаботились о местных школьниках, выдав им рюкзаки. Кроме этого, в рамках гуманитарной акции сирийцы получили возможность пройти медицинских осмотр у российских врачей. 

По данным корреспондента ФАН, проведение гуманитарной акции контролировала российская военная полиция. Сотрудники ведомства обеспечивали безопасность и правопорядок мирных жителей. Мероприятием также заинтересовались местные журналисты. Трансляцию с места событий вели сирийские телеканалы Sama TV и Alikhbaria TV.

Глава местной администрации, а также жители населенного пункта в конце поблагодарили организаторов мероприятия. 

Сирийская арабская армия совместно с ВКС РФ освободили провинцию Даръа летом прошлого года. Союзники смогли прогнать из юго-западного региона всех боевиков запрещенных в России «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства», а также других террористов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #общество #гуманитарная помощь

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