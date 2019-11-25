ФАН требует от руководства «Новой газеты» объяснить сотрудничество Короткова с ИГ*

Главному редактору издания «Новая газета» Дмитрию Муратову придется дать объяснения по поводу установленной связи его журналиста Дениса Короткова с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*.

Ряд вопросов, касающихся контактов сотрудника «Новой газеты» Короткова с террористами, а также о роли, которую в организации этих контактов сыграл беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, руководству издания в понедельник направило Федеральное агентство новостей.

Ранее в понедельник на сайте ФАН была опубликована первая часть расследования, в котором раскрываются факты длительного тесного сотрудничества журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ*. При этом в расследовании отмечается, что «Новая газета» уже давно придерживается традиции в своих материалах неприкрыто выражать сочувствие террористам всех мастей.