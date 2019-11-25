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 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

Глава «Нафтогаза» предложил «Газпрому» отдать долг поставками газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

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15:21   25 Ноября 2019
Россия

ФАН требует от руководства «Новой газеты» объяснить сотрудничество Короткова с ИГ*

ФАН требует от руководства «Новой газеты» объяснить сотрудничество Короткова с ИГ*

Главному редактору издания «Новая газета» Дмитрию Муратову придется дать объяснения по поводу установленной связи его журналиста Дениса Короткова с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*.

Ряд вопросов, касающихся контактов сотрудника «Новой газеты» Короткова с террористами, а также о роли, которую в организации этих контактов сыграл беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, руководству издания в понедельник направило Федеральное агентство новостей.

ФАН требует от руководства «Новой газеты» объяснить сотрудничество Короткова с ИГ*

Ранее в понедельник на сайте ФАН была опубликована первая часть расследования, в котором раскрываются факты длительного тесного сотрудничества журналиста Дениса Короткова с террористами ИГ*. При этом в расследовании отмечается, что «Новая газета» уже давно придерживается традиции в своих материалах неприкрыто выражать сочувствие террористам всех мастей.

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Автор: Александр Люблинский
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