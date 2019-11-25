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Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

 Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат

Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат
Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

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14:27   25 Ноября 2019
Россия

Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Президент России Владимир Путин вернется к теме оказания помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка, который случился летом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент будет решать вопросы дистанционно, но все же обязательно вернется к теме пострадавшего от паводка Тулуна. 

Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года, сильнее остальных пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Уровень воды в местной реке Ия достиг около 14 метров. Шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, погибли 25 местных жителей. На территории подтопления оказалось почти 17,5 тысячи домов, а 1300 из них снесло потоками воды. Более пяти тысяч зданий восстановлению не подлежат. 

Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

На минувшей неделе мэр Тулуна Юрий Карих попал в серьезное ДТП с грузовиком, его жена скончалась. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #песков #политика #иркутская область #тулун

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