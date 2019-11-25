Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Президент России Владимир Путин вернется к теме оказания помощи жителям Иркутской области, пострадавшим от паводка, который случился летом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент будет решать вопросы дистанционно, но все же обязательно вернется к теме пострадавшего от паводка Тулуна.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня 2019 года, сильнее остальных пострадали города Нижнеудинск и Тулун. Уровень воды в местной реке Ия достиг около 14 метров. Шесть человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, погибли 25 местных жителей. На территории подтопления оказалось почти 17,5 тысячи домов, а 1300 из них снесло потоками воды. Более пяти тысяч зданий восстановлению не подлежат.

На минувшей неделе мэр Тулуна Юрий Карих попал в серьезное ДТП с грузовиком, его жена скончалась.