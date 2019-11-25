Уличенного в связях с ИГ* Короткова ждет тщательная проверка правоохранителями — Мартынов

Выявленные Федеральным агентством новостей данные о сотрудничестве корреспондента «Новой газеты» Дениса Короткова с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) должны послужить поводом для тщательной проверки деятельности журналиста со стороны правоохранительных органов. Об этом заявил изданию Nation News политолог, правозащитник, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Я считаю, что журналистские расследования могут быть основанием для расследований правоохранительных органов. Вину или соучастие в тех или иных преступлениях, а взаимодействие с запрещенной в РФ экстремистской организацией «Исламское государство» в интересах третьих лиц –это преступление, определяют сначала следствие, а затем суд. Я думаю, что в ближайшее время материалы расследования ФАН внимательно будут изучены представителями соответствующих правоохранительных органов, проведена тщательная проверка деятельности этого журналиста «Новой газеты» с террористической организацией, запрещенной в России, а также факты его ангажированности со стороны внешних сил. Очевидно, его деятельность была небескорыстной, что также подпадает под разряд определения «иностранный агент», — заметил политолог подчеркнув, что закон об иностранных агентах СМИ и физлиц недавно был принят Госдумой.

ФАН ранее представило первую часть масштабного расследования, посвященного Сирии и россиянам, поддерживающим местным радикалов. Материал агентства проливает свет на факты, свидетельствующие о многолетнем сотрудничестве журналиста «Новой газеты» с ИГ.

Видеозапись с ликвидацией боевика в САР, которую «Новая газета» использовала для создания фейка о ЧВК «Вагнера», как полагает ФАН, Коротков мог получить либо от членов ИГ за деньги от олигарха Михаила Ходорковского. Коротков, по данным агентства, даже летал на форум «Открытой России» (признана нежелательной в РФ организацией) в Берлин для согласования вариантов распространения ролика среди либеральных СМИ.

Материал об уничтожении террориста был публикован «Новой газетой» в обход всех внутренних правил издания. Его опубликовали в нестандартное для данного СМИ время, в верстку расследование не попало.

Среди вещей убитых в районе Дейр-эз-Зора террористов ранее найдены бумаги террористов, на которых был записан номер Короткова. Кроме того, отмечает ФАН, сотрудничество Короткова с боевиками в САР подтвердил в сентябре этого года 18-летний экс-террорист Малифа. По его словам, он часто общался с Коротковым, когда занимался пропагандой, будучи в рядах ИГ. Юноша также рассказал журналистам агентства, что США поставляют радикалам в Мирию новейшую технику и оружие, а американские инструкторы обучают боевиков.

В расследовании ФАН сообщается, что Коротков работал с террористами ИГ по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского, который финансировал поездки и других проамерикански настроенных журналистов к сирийским террористам. Коротков, утверждает ФАН, получал от опального бизнесмена десятки миллионов рублей за сотрудничество с террористами и антироссийскую пропаганду.

Отметим, что контакты с террористами для журналистов из «Новой газеты» не являются таким уж редким явлением. В 2002 году, напоминает ФАН, журналист Ирек Муртазин сочувствовал боевикам, взявшим зрителей в заложники на печально известной постановке мюзикла «Норд-Ост». Муртазин назвал действия боевиков «актом отчаяния». А осенью прошлого года другим журналистом «Новой» — Ольгой Бобровой было выпущено интервью с боевиком террористической группировки «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России).

*Запрещенная в РФ террористическая организация