Гудков пожалел денег на «Партию Перемен»

Соратник Алексея Навального Дмитрий Гудков сообщил, что Минюст планирует закрыть его «Партию перемен», отказавшись признать ее «наследницей» «Гражданской инициативы». В письме ведомство предписало ему прийти в суд 14 января из-за претензии к уставу организации.

Гудков давно выступает от имени неофициальной «Партии перемен», пробуя ее зарегистрировать через смену названия, став председателем. По его словам, такие действия не находят понимания в Минюсте. Соратник Навального рассказал, что пытался устранить несоответствия в уставе по требованию ведомства, но это может делать только съезд. Собирать его Гудков пожалел денег.

Пока что действующий председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев выложил в Facebook исковое заявление о приостановке деятельности партии. Согласно документу, объединение планируется привлечь к административной ответственности.

Причину в иске не указали. Нечаев считает, это связано с активным участием Гудкова и других партийцев в летних московских протестах во время выборов в Мосгордуму.

«Полиэксперт» отмечает, что именно от «Партии перемен» собирался идти в Госдуму политик из Екатеринбурга с сомнительным прошлым Евгений Ройзман. При этом из-за участия Ройзмана перестали существовать «Правое дело и «Гражданская платформа».

Сам Ройзман эту версию поддержал шуткой в Twitter.

Решения суда и обоснования по иску пока нет. Однако Гудков и его соратники считают, что в январе партию неизбежно закроют. Члены объединения называют это попыткой «зачистить поле» перед выборами в Госдуму, которые намечены на 2021 год.

Издание не исключает, что такая версия интенсивно раскручивается, чтобы подогреть интерес к персоне «оппозионера». Или же наоборот: это повод самоустраниться и завершить свою политическую деятельность, которая так и принесла Гудкову желаемых результатов.