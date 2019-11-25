Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

Тестирование на ВИЧ прошли более 33 миллионов россиян в 2019 году

 «Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова

«Газпром-медиа» призвали обратить внимание на разжигание ненависти сыном Венедиктова
«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение по транзиту газа

 Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией
Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

Лавров заявил о заинтересованности некоторых в провале конституционного комитета Сирии

 Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января
15:41   25 Ноября 2019
Россия

Гудков пожалел денег на «Партию Перемен»

Гудков пожалел денег на «Партию Перемен»

Соратник Алексея Навального Дмитрий Гудков сообщил, что Минюст планирует закрыть его «Партию перемен», отказавшись признать ее «наследницей» «Гражданской инициативы». В письме ведомство предписало ему прийти в суд 14 января из-за претензии к уставу организации.

Гудков давно выступает от имени неофициальной «Партии перемен», пробуя ее зарегистрировать через смену названия, став председателем. По его словам, такие действия не находят понимания в Минюсте. Соратник Навального рассказал, что пытался устранить несоответствия в уставе по требованию ведомства, но это может делать только съезд. Собирать его Гудков пожалел денег. 

Пока что действующий председатель «Гражданской инициативы» Андрей Нечаев выложил в Facebook исковое заявление о приостановке деятельности партии. Согласно документу, объединение планируется привлечь к административной ответственности.

Причину в иске не указали. Нечаев считает, это связано с активным участием Гудкова и других партийцев в летних московских протестах во время выборов в Мосгордуму.

Гудков не признает собственную некомпенетность, обвиняя Минюст в закрытии «Партии пермен»

«Полиэксперт» отмечает, что именно от «Партии перемен» собирался идти в Госдуму политик из Екатеринбурга с сомнительным прошлым Евгений Ройзман. При этом из-за участия Ройзмана перестали существовать «Правое дело и «Гражданская платформа».

Сам Ройзман эту версию поддержал шуткой в Twitter.

Решения суда и обоснования по иску пока нет. Однако Гудков и его соратники считают, что в январе партию неизбежно закроют. Члены объединения называют это попыткой «зачистить поле» перед выборами в Госдуму, которые намечены на 2021 год.

Издание не исключает, что такая версия интенсивно раскручивается, чтобы подогреть интерес к персоне «оппозионера». Или же наоборот: это повод самоустраниться и завершить свою политическую деятельность, которая так и принесла Гудкову желаемых результатов.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#гудков #партия перемен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...