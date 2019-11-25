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Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

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14:31   25 Ноября 2019
Весь мир

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что поездка Владимира Путина в Турцию на открытие наземной части газопровода «Турецкий поток» может состояться в первой декаде января 2020 года.

Об этом, по словам Пескова, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились во время одной из недавних телефонных бесед.

«В ходе одного из последних телефонных разговоров Путин и Эрдоган договорились, что в первой декаде января 2020 года в Турции будет готова наземная часть "Турецкого потока", и речь шла о том, что, возможно, состоится визит президента Путина в Турцию. Такая поездка готовится», - сообщил он.

При этом официальный представитель главы государства не назвал конкретной даты предстоящего визита, отметив, что предоставит эту информацию своевременно.

Напомним, 19 ноября компания «Газпром» заявила, что проводит завершающий этап пуско-наладочных работ, за которым последует ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток», который, согласно графику, намечен на конец 2019 года.

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

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Автор: Александр Люблинский
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