Лурье призвал не называть Короткова журналистом из-за сотрудничества с террористами

Сотрудничая с журналистом, работающим в интересах «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ – прим. ред), Денисом Коротковым, либеральные СМИ действуют в ущерб интересам России. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» привел журналист-расследователь Олег Лурье.

«Этот человек назвал себя журналистом. Он не журналист. Он, грубо говоря, сотрудник западных спецслужб и работающий еще и с террористами. Это вообще недопустимо. Меня удивляют те средства массовой информации, которые его поддержали и до сих пор встают на его защиту. Та же «Новая газета», «Эхо Москвы», которые предоставляли ему трибуну. Ведь главные редакторы не могли не задумываться, что, предоставляя ему трибуну, они по сути работают против своего же государства, против страны. Здесь не меньшая вина тех редакторов и руководителей СМИ, которые предоставляли ему трибуну, даже не понимая, что они делают», — сказал Лурье.

Короткова называют ответственным за обнародование персональных данных бойца спецназа РФ Александра Прохоренко, погибшего под Пальмирой. О методах работы «журналиста» Федеральному агентству новостей рассказал бывший пропагандист «Исламского государства» (ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ). Выполняя заказ проживающего в Лондоне спонсора, Коротков сотрудничал как с американцами, так и джихадистами.

«Его зовут Денис Коротков. Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит — и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — заверил ФАН бывший игиловец.

О поездках в Сирию лично Короткова пока неизвестно. Зато сотрудника «Новой газеты» неоднократно видели на форумах признанной в РФ нежелательной «Открытой России» в Германии, Чехии, Черногории. По данным источников ФАН, основатель организации Михаил Ходорковский спонсировал Короткова на десятки миллионов рублей. На деньги бывшего нефтяного магната тот выпускал заказные «расследования» и публиковал личные данные сотрудников МО и добровольцев ЧВК «Вагнера», передавая их таким образом террористам.