Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат

Деятельность либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты» заинтересовала члена комиссии Госдумы по вмешательству во внутренние дела России Андрея Альшевских. По его словам, факты о связях представителя СМИ с террористами ИГ* необходимо тщательно проверить, так как они могут нарушать уголовный кодекс страны.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало первую часть большого расследования, согласно которому журналист Денис Коротков связан с террористами ИГ*. Например, в 2017 году номер телефона журналиста нашли среди вещей ликвидированных террористов в сирийском Дейр-эз-Зоре. Через некоторое время 18-летний бывший террорист Малифа (имя изменено) рассказал ФАН, что когда сотрудничал с ИГ* и занимался пропагандой в их пользу, он не раз виделся с Коротковым и по его поведению и вопросам понял, что он является журналистом из России. Пропагандист ИГ* говорит, что Коротков не скрывал своего имени и свободно с ним общался.

Журналисты ФАН выяснили, что общение с ИГ* Короткову «заказал» беглый олигарх Михаил Ходорковский, который проживает за границей и работает против интересов Родины. Коротков получал от Ходорковского крупные суммы денег для фабрикования материалов о министерстве обороны РФ. Также от Ходорковского в «Новую газету» попала видеозапись с ликвидацией террориста в Сирии.

Как считает депутат Госдумы Андрей Альшевских, член комиссии Госдумы по вмешательству во внутренние дела России, факты крайне серьезные и если их удастся доказать, то Короткову грозит уголовная ответственность. Парламентарий говорит, что информацию необходимо срочно изучить следователям СК РФ и представителям Генпрокуратуры, а также Госдуме.

«Не исключено, что эта информация будет рассматриваться и нашей комиссией», — передает его слова «НьюИнформ».

Ранее ряд журналистов «Новой газеты» также был уличен в сотрудничестве с террористами и высказывании им сочувствия.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ