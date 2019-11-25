Глава российского МИД Сергей Лавров считает, что многим странам выгоден провал работы конституционного комитета Сирии, так как это даст им возможность начать силовые вмешательства в дела Сирии.

«Что касается угроз срыва, ну вы знаете, угрозы есть всегда, потому что немало сторонников тех, кто хотел бы, чтобы этот процесс закончился провалом, и тогда можно будет обосновать какие-то действия, включая, возможно, интенсификацию силового вмешательства в сирийские дела для того, чтобы реализовать пресловутую смену режима», – заявил Лавров на совместной пресс-конференции с непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали.

Глава МИД обратил внимание, что заседание конституционного совета планировалось еще год назад, однако коллеги из так называемой малой группы по Сирии грубо склонили руководство ООН к отказу поддержать это мероприятие, поэтому заседание отодвинулось на десять месяцев.

«Но тем не менее, мы руководствуемся не желанием срывать свое зло на ком-то, а стремлением исключительно содействовать резолюции 2254», – подчеркнул министр.

Торжественное открытие комитета состоялось 30 октября в Женеве. Первое заседание прошло 4 ноября, следующий раунд стартует 25 ноября.

В состав комитета входят по 50 представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества. Комитет планирует подготовить конституционную реформу, на основе которой в стране пройдут выборы, положив начало урегулированию политической ситуации в Сирии