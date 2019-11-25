Беглов назвал Вербицкую олицетворением ленинградской интеллигентности

Глава Петербурга Александр Беглов назвал бывшего ректора и президента СПбГУ Людмилу Вербицкую олицетворением ленинградской интеллигентности и учителем для всех жителей города. Вербицкая ушла из жизни накануне, 24 ноября.

«Глубоко интеллигентный, образованный, культурный, открытый, принципиальный, строгий и в то же время очень доступный и общительный человек, она сохраняла в себе все лучшие черты, присущие ленинградцам-петербуржцам — отметил губернатор.

Беглов напомнил, что Вербицкую знали, любили и уважали не только жители Петербурга, но и все россияне. Об этом пишут «Невские новости».

«Ее в высшей степени компетентное и авторитетное мнение имело решающее значение, когда речь шла о защите русского языка, сохранении нашей культуры, — подчеркнул Беглов.

О смерти лингвиста стало известно накануне вечером. Вербицкой было 83 года. Причина смети — онкология.

Вербицкая в 1994 году стала первой женщиной-ректором СПбГУ. С 18 февраля 2008 года она занимала должность президента университета, в с 26 апреля 2010 года — декана филологического факультета, с 2011 года — почетного профессора СПбГУ, с октября 2013 года — президента Российской академии образования.

Вербицкая является Кавалером ордена Почетного легиона и ордена заслуг перед Республикой Польша и Полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».