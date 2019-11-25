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Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

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13:42   25 Ноября 2019
Россия

Лавров планирует встречу со спецпосланником ООН по Сирии до конца года

Лавров планирует встречу со спецпосланником ООН по Сирии до конца года

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров планирует встречу со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном до конца года. По словам главы МИД РФ, скорее всего, встреча может произойти в декабре 2019 года.

Как отметил Лавров, в декабре состоится ряд многосторонних мероприятий, где он может пересечься с Педерсеном.

«Мы проведем такую встречу, если спецпосланник ООН по Сирии будет в ней заинтересован», — рассказал Сергей Лавров журналистам. 

Накануне Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения выдающегося советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, которая стала «мемом» в кругах ООН.

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Автор: Ольга Воскресенская
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