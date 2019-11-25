Лавров планирует встречу со спецпосланником ООН по Сирии до конца года
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров планирует встречу со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном до конца года. По словам главы МИД РФ, скорее всего, встреча может произойти в декабре 2019 года.
Как отметил Лавров, в декабре состоится ряд многосторонних мероприятий, где он может пересечься с Педерсеном.
«Мы проведем такую встречу, если спецпосланник ООН по Сирии будет в ней заинтересован», — рассказал Сергей Лавров журналистам.
Накануне Сергей Лавров в честь 100-летия со дня рождения выдающегося советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, которая стала «мемом» в кругах ООН.