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14:07   25 Ноября 2019
Весь мир

Россия и Непал договорились подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Россия и Непал договорились подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, что Россия и Непал условились подписать двустороннее соглашение в области военно-технического сотрудничества.

Об этом Лавров заявил по окончании переговоров со своим непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали.

«Хорошие перспективы у военно-технического сотрудничества. Мы условились подписать соответствующее соглашение», - сообщил он.

Также министр добавил, что Россия рассмотрит возможность расширения поставок Непалу вертолетов, так как российская авиатехника уже хорошо зарекомендовала себя в условиях непальского высокогорья.

«В Непале работают поставленные ранее вертолеты Ми-17, и есть планы на развитие взаимодействия в этой сфере на будущее», - добавил Лавров.

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Автор: Александр Люблинский
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