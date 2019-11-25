Россия и Непал договорились подписать соглашение о военно-техническом сотрудничестве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил в понедельник, что Россия и Непал условились подписать двустороннее соглашение в области военно-технического сотрудничества.
Об этом Лавров заявил по окончании переговоров со своим непальским коллегой Прадипом Кумаром Гьявали.
«Хорошие перспективы у военно-технического сотрудничества. Мы условились подписать соответствующее соглашение», - сообщил он.
Также министр добавил, что Россия рассмотрит возможность расширения поставок Непалу вертолетов, так как российская авиатехника уже хорошо зарекомендовала себя в условиях непальского высокогорья.
«В Непале работают поставленные ранее вертолеты Ми-17, и есть планы на развитие взаимодействия в этой сфере на будущее», - добавил Лавров.