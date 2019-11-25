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Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

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13:26   25 Ноября 2019
Россия

Власти Крыма сформировали рабочую группу для решения проблем с пробками на полуострове

Власти Крыма сформировали рабочую группу для решения проблем с пробками на полуострове

Власти Крыма сформировали рабочую группу для решения проблем с пробками на полуострове, об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По словам Аксенова, рабочая группа будет сформирована при министерстве транспорта Крыма до конца ноября. Специалистам предстоит выяснить причину заторов в курортных городах и в столице республики, а также решить эту проблему. 

«Проблема номер один – Ялта. Если не предложим решения, то въезд в Ялту будет занимать более трех часов – это неприемлемо», — заявил Сергей Аксенов. 

Кроме того, он потребовал разобраться с пробками в городе Саки и Симферополе. По словам Аксенова, в 2020 году строительство дорог на полуострове будет проводиться без конкурсных процедур, что значительно упростит работу и сократит время ремонта. Работы будут вести те подрядчики, которые хорошо себя зарекомендовали, рассказал глава Крыма.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #общество #аксенов #пробки

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