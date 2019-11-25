Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

 Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат

Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат
Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

 Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»
Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

 Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки
Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

Путин продолжит оказывать помощь пострадавшим от паводка жителям Иркутской области

 Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат

Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат
Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

 Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»
Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

Поездка Путина в Турцию запланирована на начало января

 Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки
13:37   25 Ноября 2019
Россия

Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ

Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.

На Вероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа она отметила, что новые случаи заражения ВИЧ в России за январь-октябрь текущего года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Всего за 2019 год было выявлено 65 тысяч 755 новых заражений. В прошлом — 71,5 тысячи.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#скворцова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...