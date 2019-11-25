Скворцова отметила снижение числа новых случаев заражения ВИЧ

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России зарегистрировано снижение числа людей, заразившихся ВИЧ в 2019 году.

На Вероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа она отметила, что новые случаи заражения ВИЧ в России за январь-октябрь текущего года снизились на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Всего за 2019 год было выявлено 65 тысяч 755 новых заражений. В прошлом — 71,5 тысячи.