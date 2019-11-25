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 Короткову грозит уголовная ответственность за связи с ИГ* и Ходорковским — депутат

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Как Киев загоняет себя в тупик, развязывая очередную газовую войну с Россией

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 Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки
14:28   25 Ноября 2019
Весь мир

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки

Россия зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за минувшие сутки

Российская сторона комиссии по перемирию зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии за прошедшие сутки, турецкая сторона заметила 13 нарушений. Об этом сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – восемь, Алеппо – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – восемь», – сообщается в бюллетене.

Центр по примирению провел две гуманитарные акции. Жители населенного пункта Алькин в провинции Дераа получили пятьсот продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны. В городе Пальмира в провинции Хомс в рамках проведенной гуманитарной акции «Дети России – детям Сирии» жители получили 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.

С 31 августа 2019 года в Идлибской зоне деэскалации действует «режим тишины». Согласно подписанному в мае 2017 года Меморандуму о создании зон деэкспансии в Сирийской Арабской Республике, власти России, Турции и Ирана ведут наблюдение за режимом прекращения огня.

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Автор: Алина Бранцевич
#сирия #весь мир

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