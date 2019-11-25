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13:10   25 Ноября 2019
Россия

Ректор РГПУ им. Герцена «химичил» с закупками и злоупотреблял должностными полномочиями

Ректор РГПУ им. Герцена «химичил» с закупками и злоупотреблял должностными полномочиями

Ректор РГПУ им. Герцена «химичил» с закупками и злоупотреблял должностными полномочиями. Сергей Богданов возглавил вуз в 2017 году после того, как в другом вузе уголовное дело в отношении него прекратили. Но можно предположить, что его попросту «замяли». 

С 2010 по 2016 год Богданов был проректором филологического факультета СПбГУ, когда в отношении него завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревали в том, что он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и нарушил закон о контрактной системе закупок, ставя подписи в документах о приемке-сдаче услуг, хотя СПбГУ не имел юридических оснований на использование их результатов. Причиной проверки послужило именно несоответствие в документах, но затем дело против Богданова закрыли, передает Nation News

Ректор РГПУ им. Герцена «химичил» с закупками и злоупотреблял должностными полномочиями

В СПбГУ ходила информация, что Богданову выплатили пятимиллионную премию, из-за чего пострадали зарплаты рядовых преподавателей, но в вузе заявили, что ему лишь «выплатили компенсацию» за неиспользованные дни отпуска за 20 лет в вузе в размере почти 20 процентов от годовой премии преподавателя филфака (именно эту должность занимал Сергей Богданов в вузе).

РГПУ им. Герцена Богданов возглавил в 2017 году, но о процветании вуза говорить не приходится, так как студенты периодически жалуются на непрофессионализм преподавателей и советские методы учебы. Также студентам не нравится хамство преподавателей и коррупция в вузе, а недавний скандал со стороны депутата петербургского ЗакСа и преподавателя РГПУ Бориса Вишневского подлил масла в огонь. 

Ректор РГПУ им. Герцена «химичил» с закупками и злоупотреблял должностными полномочиями

Многочисленные жалобы студентов на сексуальные домогательства, коррупцию и другие нарушения говорят о том, что правоохранителям пора обратить внимание на РГПУ им. Герцена и на деятельность Сегрея Богданова в вузе. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #вишневский #ргпу

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