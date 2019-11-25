Сахалинская ГРЭС-2 введена в эксплуатацию в Томаринском районе

Сахалинская ГРЭС-2 введена в эксплуатацию в селе Ильинское Томаринскго района. Как заявил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, дополнительные мощности будут использоваться для привлечения новых инвестиций в регион.

Первую очередь ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию в понедельник, 25 ноября. По словам Трутнева, станция возведена по всем принципам современности, она рассчитана на сейсмичность ДФО, поэтому стоит надеяться на безаварийную и бесперебойную эксплуатацию нового объекта. Чтобы Сахалин развивался, создаются дополнительные резервные мощности, отметил он.

«В 2020 году в Хабаровском крае запустят ТЭЦ Советской Гавани и другие энергетические объекты», — заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Удельные расходы топлива будут в полтора раза ниже, чем на старой ГРЭС Сахалина, которую выводят из эксплуатации, пояснил генеральный директор ПАО «Русгидро» Николай Шульгинов.