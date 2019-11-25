В Совфеде призвали наказать Короткова за связи с ИГ* по всей строгости закона

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков должен ответить за пособничество террористической организации ИГ* по всей строгости закона. Такое мнение в беседе с изданием iReactor выразил член Совфеда Сергей Цеков.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) обнародовало первую часть результатов собственного масштабного расследования, в которой были вскрыты факты сотрудничества либеральных российских СМИ с террористами ИГ*. В числе журналистов, о которых идет речь в расследовании, оказался и сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков, о связях которого с джихадистами стало известно несколько лет назад.

Как рассказал ФАН 18-летний пропагандист террористов ИГ* Малиф (имя было изменено), он общался с журналистом из России, который, работал на американцев, поставлявших боевикам оружие и технику.

«Он работал на тех американцев, которые привезли нам телефоны. А раз он работал на них, то значит – и на нас тоже. Мы были коллегами, получается», — сообщил экс-террорист.

При этом Малиф уточнил, что российского журналиста зовут Денис Коротков и он не скрывал своего имени, но, находясь в постоянном контакте с террористами, старался не упоминать лишний раз о своей профессии. О том, что Коротков – журналист, Малиф догадался, когда тот принялся расспрашивать об убийстве русского военнослужащего под Пальмирой.

Но тот факт, что Денис Коротков сотрудничает с террористами ИГ, подтверждается не только словами молодого радикала, об этом свидетельствуют и контакты Короткова, которые были обнаружены на бланках террористов, уничтоженных в районе Дейр-эз-Зора.

Коротков за свои контакты с ИГ* получал десятки миллионов рублей от беглого олигарха Михаила Ходорковского, который щедро оплачивает командировки либеральных журналистов в Сирию на базу ИГ*.

Комментируя расследование ФАН, член Совета Федерации Сергей Цеков, заявил изданию iReactor, что не видит ничего удивительного в том, что журналист-либерал Коротков сотрудничает с террористическими структурами. По мнению сенатора, подобные контакты с ИГ* нужны журналисту «Новой газеты» для организации новых провокаций в медиапространстве.

«Сотрудничество [Короткова] с террористами доказано наличием улик. Не исключаю, что оно заключалось в провокационных информационных материалах. Прежде всего, он мог совершать противоправные действия в информационной сфере», — отметил сенатор.

При этом он напомнил, что в России поддержка террористов является преступлением и должна быть строго наказана в соответствии с Уголовным кодексом.

«Уже установлен факт поддержки игиловцев (деятельность запрещена в РФ) разными способами. Если это будет доказано, значит, должно будет последовать уголовное наказание по всей строгости закона», — подчеркнул Цеков.

Факт того, что «оппозиционные» российские СМИ и их зарубежные спонсоры поддерживают террористов, сомнений не вызывает. Джихадисты, получая от журналистов подобных Денису Короткову, колоссальные суммы, технику и оружие, взамен поставляли им материалы для новых фейковых «расследований», целью которых было исказить смысл происходящих в Сирии событий и обелить в прессе образ радикальных исламистских боевиков.

Коротков и сейчас, при помощи Ходорковского, продолжает оказывать радикалам поддержку, и этот факт не должен ускользнуть от внимания российских правоохранительных органов.

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