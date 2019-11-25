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13:00   25 Ноября 2019
Россия

Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

Правительство РФ одобрило повышение утильсбора

Правительство одобрило повышение утильсбора, в связи с этим автомобили подорожают в 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсант».

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление еще 15 ноября.

«Целью принятого решения является создание в России условий для развития экологически безопасных технологий по переработке отходов», – говорится в документе.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака пояснили, что повышение утильсбора связано со снижением таможенных ставок и необходимо для сохранения общего уровня тарифной защиты.

Ставки на утильсбор для легковых автомобилей вырастут на 110,7 процента, для автомобилей с двигателем от 3,5 литра - на 145 процентов, а для авто с двигателем от одного литра – на 46,1 процента. Повышение утильсбора грозит подорожанием в особенности для импортных автомобилей.

До конца текущего года россияне еще успеют купить автомобиль по старым ценам, в связи с чем на рынке ожидается увеличение спроса.

Эксперты ожидают, что автомобили в 2020 году подорожают на 3-5 процентов.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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