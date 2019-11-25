Рябцеву не удивило сотрудничество Ходорковского и Короткова с ИГ*

Беглый олигарх Михаил Ходорковский купил услуги либерального журналиста Дениса Короткова и фальшивый ролик у терористов ИГ*, чтобы переключить внимание со своих преступлений. Такое мнение в беседе с «ПолитЭкспертом» выразила журналистка Леся Рябцева.

Федеральное агентство новостей пять месяцев готовило масштабное расследование о ситуации в Сирии, иностранном вмешательстве в дела страны и контрабанде нефти. В первой его части издание рассказывает о сотрудничестве российских либеральных СМИ с боевиками запрещенной в РФ группировки ИГ.

Корреспонденты взяли эксклюзивное интервью у бывшего пропагандиста террористов. Он подтвердил, что общался с журналистом «Новой газеты» Денисом Коротковым, который выведывал у него различную информацию.

Работодателем либерального журналиста оказался беглый олигарх Михаил Ходорковский, имя которого упомянул экс-боевик. Журналист «Новой» получал десятки миллионов рублей за выпуск лживых материалах о действиях российских военных в Сирии.

Деньги у Короткова появлялись сразу после поездок на европейские форумы, организованные Ходорковским.

Коротков получил доступ к видео ликвидации террориста, цена которого составляла около 10 тысяч долларов. По словам коллег из «Новой», фейковый материал готовился в спешке, его даже не успели внести в утреннюю повестку, а это нарушение правил издания.

Журналист Леся Рябцева не удивлена связями Короткова с террористами ИГ* и Ходорковским. Опальный олигарх замешан не только в ситуации в Сирии. Рябцева вспомнила расследование ФАН об убийстве трех журналистов в ЦАР.

Ответственность за гибель россиян лежит полностью на Ходорковском, уверена Рябцева.

«Для них [Ходорковского и его сторонников] совершенно нормально, что так называемые либеральные журналисты могут сотрудничать с запрещенными организациями. Если источник финансирования один, то какая разница, до кого в итоге доходят деньги», – убеждена собеседница издания.

Деньги на новое «расследование» Короткова Ходорковский выделил, возможно, чтобы переключить внимание с африканского инцидента.

«Вероятно, он пытается отмыться после всей этой истории с убийством журналистов, поэтому он может сейчас все что угодно делать и кому угодно давать деньги», — отметила Рябцева.

В симпатии к террористам были замечены и другие сотрудники «Новой газеты». В 2002 году Ирек Муртазин сочувствовал боевикам, взявшим в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке. Он назвал действия террористов «актом отчаяния». Журналистка «Новой», Ольга Боброва, взяла интервью у Сергея Трофимова, который воюет в Сирии на стороне запрещенной в России группировки «Джебхат-ан-Нусра».

*террористическая группировка, запрещена в РФ