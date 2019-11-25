Милонов назвал Короткова предателем Родины и призвал ФСБ проверить его связи с ИГ*

Либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты» нужно проверить на связи с террористами ИГ* (запрещено в РФ). В этом уверен депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, ФСБ должны тщательно проверить факты взаимодействия Короткова с террористами, а также беглого олигарха Михаила Ходорковского с западными спецслужбами.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило первую часть расследования, в котором сообщается, что Коротков с 2017 года сотрудничает с террористами ИГ* и получает деньги от беглого олигарха Ходорковского. В расследовании указывается, что номер мобильного телефона Короткова был написан на одном из бланков органов ИГ*. Журналист подозревается в том, что контактировал с террористами для своих фейков про ЧВК «Вагнера».

Ранее ФАН также сообщало о том, что «Новая газета» и Денис Коротков сотрудничали с экстремистами из «Артподготовки», а также распространяли фейковую информацию про правоохранителей РФ. Коротков опубликовывал данные о военных РФ, которые выполняли в Сирии боевые задачи, помогая Дамаску в борьбе с террористами. Также ФАН публиковало данные о сотрудничестве Короткова с ИГ* по заказу беглого олигарха Михаила Ходорковского, который сотрудничает со спецслужбами США и оплачивает командировки представителей либеральных СМИ на базы террористов ИГ*.

По словам депутата Госдумы Виталия Милонова, Коротков без поддержки извне не мог обладать информацией о деятельности российских добровольцев и летчиков, поэтому ему кто-то помогал и передавал данные. Парламентарий уверен, что Короткова необходимо проверить на связи с террористами, так как он может иметь информаторов с Запада и тем самым способствовать уничтожению военных РФ, раскрывая о них информацию.

«Эта информация — предательство Родины и настоящая измена. Публикация данных военных, которые защищают россиян от действий боевиков за пределами нашей страны, — это очень плохо. В США за аналогичные действия дают очень суровое наказание», — передает слова Виталия Милонова ФАН.

Парламентарий говорит, что Ходорковский также работает явно не в интересах РФ, а по факту является беглым вором, который находится под контролем спецслужб Запада.

«Сейчас Ходорковский — это новый Власов, который добровольно пришел к предательству Родины», — резюмировал Виталий Милонов.

Депутат уверен, что все либеральные журналисты открыто ведут антироссийскую деятельность, поэтому сотрудники ФСБ должны выяснить всю цепочку взаимоотношений спецслужб Запада с Ходорковским и Коротковым.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ